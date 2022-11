Virksomhed investerer 100 millioner kroner: Her er et gigantisk erhvervsbyggeri skudt op

GLYNGØRE:- En beslutning om at bygge et distributionscenter som dette er en investering i fremtiden. Vi har hele tiden brug for at effektivisere vores drift, når vi har valgt at producere i Glyngøre, hvor løn og omkostninger er højere end mange steder i udlandet. Produktiviteten skal være høj, og sådan et lager er jo baseret på, at vi skal eksportere langt det meste af det, vi producerer.

Det siger Leo Østergaard, administrerende direktør i Skov A/S, som forklaring på, at virksomheden på Hedeager i næste uge officielt indvier en samlet investering på små 100 millioner kroner i et af de største erhvervsbyggerier i Nordvestjylland.

Et kig ned gennem lageret.

16.000 kvadratmeter under tag er skudt op på den anden side af tilkørselsvejen i forhold til hovedbygningen. Og det tag er nærmest levende og i hvert fald aktivt med et grønt sedumdække, som er rart at kigge på, og som absorberer regnvand, mens den højeste del af nybygningen er dækket af 1800 kvadratmeter solpaneler, som producerer strøm til bygningens drift og overskydende el til nettet.

Skov i Glyngøre fremviser sit nye lager på hele 16.000 kvm.

Halvautomatisk højlager

Bygningen rummer velfærdsafsnit med omklædning til medarbejderne, indkøbsafdeling, shippingafdeling og kundecenter, der tager imod ordrer. Fra et mødelokale kan medarbejderne kigge ud over højlageret, hvor de færdige komponenter til ventilation og klimastyring står på paller parat til at blive plukket af semiautomatiske systemer og kørt til en af de 16 store lastbilporte og derfra ud i verden til staldbyggerier, hvor den endelige montage foregår.

- Varerne, vi får ind, står ikke faste steder, men systemet ved, hvor de bliver placeret og kan finde dem. Vi producerer al elektronik og styring selv, og derfor er det nye lager beregnet til produkter og komponenter, der skal ud af huset. Vi har fortsat et lager til produktionen, som befinder sig i den oprindelige del. Men vi kan nu spare leje- og transportudgifter til den eksterne opbevaring forskellige steder i lokalområdet, vi hidtil har måttet bruge penge på for at have plads nok, siger Leo Østergaard.

- Nybyggeriet indeholder også faciliteter til indkøb, salg og shipping, siger Leo Østergaard.

30 daglige lastbiltransporter går i øjeblikket ud fra distributionscentret. Kerneproduktet er ventilation med tilhørende produktionsstyring af stalde. Siden starten i 1978 til svine- og fjerkræbesætninger, mens kvæg kom ind i billedet for tre år siden ved opkøb af den canadiske virksomhed Secco. Seneste skud på stammen er anlæg til insektavl, der bruges til proteinholdigt dyrefoder.

Canadisk lagerføring

- På kvægsiden har vi her på stedet lavet et lager til Secco for at kunne mindske leveringstiden til kunder i Europa på kvægsiden. Disse canadisk producerede varer optager selvfølgelig en del af pladsen i det nye distributionscenter. I de åbne staldsystemer, der hyppigt opereres med til køer, bruges vores produkter mest til at køle dyrene ned, men der ved at opstå behov for rensning af emissionerne for metangasser, siger Leo Østergaard.

Indgangen til distributionscentret er placeret lige over for Skovs hovedindgang.

Skov drager fordele af at operere på mange markeder. Når der eksempelvis som nu holdes igen på investeringer i svinebesætninger i Europa, er Asien et mere optimistisk marked. Og selv om leverancerne til hjemmemarkedet kun udgør syv til otte procent af produktionen, er det vigtigt at være i Danmark.

- Det er her, vi får prøvet nye produkter af gennem aftaler med danske landmænd. Vi har løsningen på de problemer med lugt og udslip fra grisebesætninger, som ofte giver anledning til diskussioner. Men vi kan ikke blande os i den debat. Det er kommunerne, der giver miljøtilladelserne til de enkelte husdyrbrug, fastslår Leo Østergaard.