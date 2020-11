Visit Mors og museet indtager gågaden

NYKØBING:I måneden op til jul bliver Nykøbings gågade beriget med en ny butik med masser af sjove og anderledes gaveidéer.

Det sker, når øens turistbureau og øens museum mandag 16. november åbner dørene for deres fælles julebutik i Vestergade 13.

De to lokale institutioner har brygget på planerne om et fælles butikssamarbejde de sidste par måneder, og turistchef Bente Kristensen og museumsdirektør Anders Have Espersen ser begge frem til nu at kunne præsentere morsingboerne for deres varer.

- Museum Mors og Visit Mors samarbejder i forvejen godt og tæt på rigtig mange områder, når det kommer til at tilbyde turister oplevelser på Mors og få guidet dem godt rundt på øen. Det var derfor ikke svært at sige ja, da Bente foreslog, at vi i år skulle samarbejde om en fælles julebutik, lyder det fra Anders Have Espersen, der fortæller, at museet tidligere har haft stor succes med at trække en del af sin museumsbutik på Dueholm Kloster længere op i byen for at være en del af handelslivet.

Netop muligheden for at få gjort forretningen mere synlig var det, der fik Bente Kristensen og Visit Mors til at foreslå det nye samarbejde.

- Turistbureauet på havnen kan indimellem godt virke lidt gemt væk fra byens handelsliv, men vi har hele året rundt rigtig mange spændende varer af byde på, og det håber vi at gøre morsingboerne opmærksomme på ved sammen med museet at åbne den fælles ”filial i gågaden”, fortæller Bente Kristensen, der sammen med sine medarbejdere naturligvis også er klar til at give gode råd og tips til oplevelser på Mors, samtidig med at de forhåbentlig har rigtig travlt med at lange varer over disken.

Den nye butik præsenterer en bred variation af gaveidéer.

Museum Mors har samlet en masse gode varer og tilbud fra museumsbutikkerne på Dueholm Kloster, Skarregaard og Fossil- og Molermuseet og kan naturligvis også byde på smagsprøver på mjød, den helt nye Jul på Mors, der udkommer den 20. november, samt museets spændende nye byvandringsbøger.

Som en helt særlig ting kan museet ifølge Anders Have Espersen også byde på salg af de efterhånden legendariske æbleskiver fra Skarregaard.

- Selvom julemarkedet på Skarregaard i år desværre måtte aflyses på grund af coronasituationen, bliver morsingboerne heldigvis ikke snydt for de lækre hjemmelavede æbleskiver, som museets frivillige hvert år laver på gammeldags manér på støbejernskomfur. Derfor kan man, så længe lager haves, købe poser med frosne Skarregaard-æbleskiver i butikken i gågaden. Æbleskiverne skal dog af opbevaringshensyn hentes i museumsbutikken på Dueholm Kloster, lyder det fra museumsdirektøren.

Museets samarbejdspartner, Visit Mors, står klar med en lang række lækre lokale produkter fra Limfjordsområdet, ikke mindst forskellige former for snaps og øl, samt bøger og gavekort- og pakker til oplevelser og ophold rundt om i Danmark og på Mors.

Turistbureauet og museets fælles julebutik har åbent fra 16. november til og med den 22. december.

Der er i denne periode åbent alle hverdage fra 11-16.

I november er der åbent om lørdagen fra 10-13, mens der holdes åbent både lørdag og søndag fra 10-14 i de tre første weekender i december.