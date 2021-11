Voldeligt møde mellem thybo og morsingbo ved gymnasiefest

NYKØBING:En ung mand fra Thisted Kommune sigtes for vold efter en episode på Morsø Gymnasium fredag aften, der ifølge politiet endte med, at den 17-årige thybo slog en et år ældre morsingbo.

Den 18-årige mand pådrog sig en flænge og en bule i ansigtet, oplyser politikommissær Jørgen Jensen fra lokalpolitiet i Thisted.

i forbindelse med den samme gymnasiefest har politiet også fået anmeldelse om tyveri at en sort taske af mærket Valentino. Det er en 18-årig kvinde fra Nykøbing, som har anmeldt tyveriet af tasken, som inklusive indhold har en værdi af 2200 kroner.