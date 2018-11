Voldsom brand - hus gik tabt i flammerne

MORS: Et hus på Næssundvej i Vils på Mors blev sent fredag aften ramt af en voldsom brand, og 31 mand fra Nordjyllands Beredskab og Beredskabsstyrelsens afdeling i Thisted kæmpede hårdt for at slukke ilden.

Der var flere personer i huset, der bruges som udlejningsejendom, men alle kom ud i tide.

– Huset var helt overtændt, da vi ankom, fortæller indsatsleder Henrik Gade Jespersen fra Nordjyllands Beredskab i Thisted.

14 brandfolk fra Nordjyllands Beredskab deltog i slukningsarbejdet, og de fik assistance fra 17 folk fra Beredskabsstyrelsen.

En kran måtte bruges til at skille det brændende hus ad, så alle flammer kunne slukkes. Først ved 06.30-tiden lørdag morgen kunne brandfolkene vende hjem.

Årsagen til branden er p.t. ukendt. Den skal politiets teknikere nu forsøge at finde frem til.