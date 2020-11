Voldsom brand i stråtækt hus: Intet kan reddes

Et to-længet stråtækt hus på Vestmorsvej på Mors blev fredag aften ramt af en voldsom brand, der lagde bygningen i ruiner.

- Alt, hvad der er i huset, er gået tabt, siger indsatsleder Jesper Madsen fra Nordjyllands Beredskab.

Alarmen lød fredag kl. 18.35, og beredskabsfolk fra brandstationer i Nykøbing og Thisted rykkede ud til huset på Vestmorsvej nær Rakkeby i det sydvestlige Mors.

Omkring 20 brandfolk deltog i slukningsarbejdet, som ventes at vare til sent fredag aften.

Også en kran fra Beredskabsstyrelsen blev tilkaldt.

Ilden var så voldsom, at vægge og skorstene risikerede at vælte, og fredag ved 20-tiden var det endnu ikke muligt for brandfolkene at gå ind i det brandhærge hus.

Ilden var dog under kontrol på det tidspunkt.

Der var ingen personer i huset, da branden opstod, ifølge indsatslederen fra Nordjyllands Beredskab.

Han ved ikke, hvordan ilden startede. Det skal politiets teknikere nu forsøge at finde ud af.