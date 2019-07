Voldsom druktur: Brugte fremmed kvindes badekar som toilet

FUR: Et ægtepar, begge 33 år, havde noget af en weekend på Fur, hvor parret overnattede på Fur Camping. Parret sad lørdag aften på Fur Havn og drak, men kom efterhånden op at skændes.

Kvinden blev sur og cyklede fra stedet stærkt påvirket af spiritus. Manden kunne senere på natten hverken finde hende i teltet eller andetsteds, så han tilkaldte politiet.

Skive Politi fandt i første omgang ikke kvinden. Det gjorde derimod en anden, 61-årig, kvinde, der klokken fire skulle på toilettet i sit hus nær Fur Havn. Hun blev noget overrasket, da hun opdagede den forsvundne kvinde, som hun aldrig havde set før, ligge midt på badeværelsesgulvet.

Kvinde nummer et var ikke blot trængt ind på privat grund, men havde også efterladt sin afføring i badekarret. Men hun brød sig ikke om at blive forstyrret og nægtede at forlade adressen. Tilmed rev hun sin ufrivillige vært i håret, hvilket fik husejeren til at tilkalde politiet.

Klokken fem fik politiet fat i den ustyrlige kvinde, der blev kørt hjem til sin mand i teltet. Politiet valgte at undlade at rejse sigtelse. Hvem, der rengjorde badekarret, forlyder der ikke noget om.