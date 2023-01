Voldsom eksplosion i bil: Frontrude og dør fløj 25 meter gennem luften

TØDSØ:En 43-årig kvinde fra Erslev fik en ubehagelig overraskelse, da hun nytårsaftensdag ved halvnitiden om morgenen kørte ud med et frisk dæk til sin Kia, som hun dagen forinden havde efterladt punkteret på Mejerivej ved Tødsø tæt ved indkørslen til Morsø Flyveplads.

Bilen var sprængt i luften, bogstaveligt talt.

- Eksplosionen havde været så kraftig, at frontruden og fordøren blev fundet ude på marken 25 meter fra bilen. Gerningsmændene må have smadret en rude og kastet skyts ind i kabinen. Vi vurderer, at det har været kraftigere sager end almindelige, forbudte kanonslag, siger politiassistent Niels Bach fra Skive Politi, som kom til stede, da kvinden anmeldte episoden.

Hun slap for besvær og spekulationer om det punkterede dæk, men må vinke farvel til Kia'en, der er udbrændt indvendig og totalskadet.

- Vi har ikke de store muligheder for at efterforske, hvilken type sprængstof, der er anvendt. Men kanonslag kan ikke sende en lukket bildør 25 meter væk, konkluderer Niels Bach.

Udbrændt bil