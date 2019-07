Voldsom gårdbrand på Mors: Grise må aflives

REDSTED: Brandfolk fra Nordjyllands Beredskab samt mandskab fra Beredskabsstyrelsens afdeling i Thisted rykkede torsdag eftermiddag ud til en voldsom brand på en landejendom på Gammel Møllevej ved Redsted på Mors.

Brandalarmen lød kl. 16.42, og ilden har ramt en staldbygning med en stor svinebesætning.

Det lykkedes ikke at få alle grisene ud fra den brændende bygning, og en dyrlæge er tilkaldt for at aflive de skadede svin, oplyser vagtchef René Pagh fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Han ved ikke, hvor mange svin, der er på gården, eller hvordan ilden opstod.

Ifølge meldinger på stedet befandt der sig op mod 400 svin i staldbygningen, som er ramt af branden.

Opdateres