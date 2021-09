Voldsom start: HF Mors/Skyum delte tæsk ud

HF Mors/Skyum

HAI

45-20

Håndbold, u17 drenge 1. division

SKYUM:Der var decideret klasseforskel, da HF Mors/Skyum onsdag aften tog hul på den nye sæson i U17 drengenes 1. division mod HAI på hjemmebane. HF Mors/Skyum viste nemlig voldsom styrke og smadrede HAI med de vilde cifre 45-20. HF Mors/Skyum-træner Rune Lanng var da også ganske imponeret over sine spillere.

- Vi har trænet rigtig godt her i opstarten. Inden kampen tænkte jeg, at en sejr på 8 eller 10 mål ville være godt, men at vi så ender med at vinde med 25 var voldsomt. Det mest imponerende ved sejren var, at spillerne opretholdt koncentrationen hele kampen igennem. Det kan godt være svært, når man er så meget i kontrol, siger Rune Lanng.

Fra kampens start blæste hjemmeholdet de sagesløse gæster fra HAI omkuld. Simon Lundorf i målet lagde stærkt ud og pillede fuldstændig brodden af HAI. Samtidig tromlede hjemmeholdet afsted i både kontrafasen og i det etablerede angrebsspil. I nærmest suveræn stil kom HF Mors/Skyum foran med 6-0, og derfra så de sig ikke tilbage. Efter en overbevisende første halvleg førte hjemmeholdet med 23-9.

I anden halvleg forsatte HF Mors/Skyum deres håndboldlektion. I målet var en velspillende Simon Lundorf blevet erstattet af Rasmus Laigaard, og ligesom sin keeperkollega fik han også godt fat. Med de samme dyder som i første halvleg moste hjemmeholdet videre, og efter de 60 minutter vandt værterne altså med 45-20.

- Vi fik hurtigt punkteret kampen, og alt spillede virkelig for os. Det så rigtig godt ud, siger Rune Lanng.

Vil være med i toppen

En så god start lover godt for resten af sæsonen for HF Mors/Skyum. Rune Lanng vedkender da også, at hans mandskab sigter mod toppen.

- Drengene har fundet hinanden rigtig hurtigt, og vi sigter selvfølgelig efter at vinde puljen, siger han.

HF Mors/Skyum spiller deres næste kamp på udebane mod Viborg.

Pausestilling: 23-9

Mål: Frederik Adamsen 8, Kristoffer Vestergaard 8, Magnus Pedersen 8, Mikkel Hornung 7, Theodor Hougesen 4, Mikkel Lohmann 3, Richard Seerup 3, Christoffer Brorson 2 og Kasper Lopdrup 2.