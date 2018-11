Voldsom ulykke på Vilsundvej: En livsfarligt kvæstet

SUNDBY: En person er livsfarligt kvæstet ved en alvorlig færdselsulykke på Vilsundvej ved Sundby på Mors.

Ulykken skete ved 07.45-tiden, og alarmen til Nordjyllands Beredskab på Mors lød klokken 07.51.

– Tre biler er impliceret i ulykken, og en af bilisterne er livsfarligt kvæstet. Vilsundvej vil være spærret i nogen tid, da vi skal have en bilinspektør til at undersøge omstændighederne ved ulykken. Der er omkørsel gennem Sundby, og vi har patruljer på stedet til at dirigere trafikken, oplyser vagtchef Carsten Henriksen, Midt og Vestjyllands Politi.

Han har ikke yderligere oplysninger om ulykken på nuværende tidspunkt.

Men der er angiveligt ekstremt glat på vejen, og det kan have været en medvirkende årsag til ulykken.

Opdateres...