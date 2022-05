Voldsomme gæster i nattelivet

THY:En 49-årig mand fra Thisted Kommune fik forvandlet en bytur i Hurup til det meste af en weekend i detentionen. Manden var lørdag aften taget på Café Pusterummet i Bredgade, hvor han efter midnat blev svært udadreagerende. Politiet blev tilkaldt og anholdt manden klokken 02.30.

Han sigtes for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, men også for vold mod politiet, idet manden spyttede på en betjent under transporten til detentionen i Holstebro. Her beholdt man ham til klokken 16.45 søndag.

For en 18-årig ungersvend fra Skive endte en bytur til Thisted lørdag aften og nat også med en sigtelse for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. På Munkevej bag diskotek Dampmøllen ville han blande sig i et slagsmål, hvor politiet var kommet til stede. Den unge mand råbte og skreg og ville ikke sige sit navn til betjentene. Han blev anholdt klokken 03.22, men løsladt igen 04.30.