Politiet brugte stave og peberspray mod voldsom kvinde

MORS:Lokalpolitiet i Thisted har haft et travlt døgn på Mors onsdag, hvor et par anholdelser af bilister gav anledning til bryderier.

Tidlig onsdag morgen, klokken 6.08 indløb der anmeldelse fra en mand, hvis bil var blevet påkørt, mens den holdt stille på Fjordkær ved Torup. Manden så en kvinde påkøre bilen med sin bil. Hun fortsatte uanfægtet sin slingrende kørsel forfulgt af manden, der fik kontakt med hende.

Da politiet nåede frem, blev kvinden anholdt på Torupvej. Ifølge politiet gik hun derefter amok på betjentene, der måtte bruge stave og peberspray for at få kvinden ind i patruljevognen. Her forårsagede hun ødelæggelse af bilens interiør. Under hele seancen fornærmede hun ordensmagten med ord, der ikke er egnet til gengivelse.

Kvinden er 22 år og bosat i Viborg, men har tidligere boet på Mors. Politiet kender hende fra adskillige andre lovovertrædelser. Hun var påvirket, formentlig af spiritus, og kan imødese en række sigtelser. Hun blev dog løsladt efter at have siddet i detentionen til midt på eftermiddagen onsdag.

Kæresten tændte af

Klokken et natten til torsdag standsede en patrulje på Redstedvej i Redsted en mandlig bilist, som blev sigtet for at køre bil i frakendelsestiden. Det er en 34-årig mand fra Mors, og da det ikke var første gang, han kørte uden førerret, konfiskerede politiet bilen.

Det fik mandens kæreste, en 24-årig kvinde fra Horsens, helt op i det røde felt. Hun var passager i bilen og overfusede betjentene med ukvemsord. Hun blev sigtet for fornærmende tiltale af tjenestemand.