Voldsomt opgør: 47-årig slået ned med golfkølle

NYKØBING MORS: Politiet tog ingen chancer efter en voldsom voldsepisode tidligt søndag morgen i Nykøbing Mors.

På en adresse i Færkenstræde tildelte en 31-årig kendt kriminel en 47-årig mand fra Thisted to slag i hovedet med en golfkølle, hvorefter han flygtede fra stedet på en cykel.

Det var den 47-årige selv, der ringede 112 kl. 08.21, og Midt- og Vestjyllands Politi reagerede ved at møde talstærkt op på adressen med en indsatsleder og tre patruljer, fortæller vagtchef Jesper Brøndum.

- Han kender gerningsmanden, som vi kender i forvejen, så ham begyndte vi at kigge efter med det samme. Den 47-årige havde et par ret markante mærker i hovedet efter slagene med golfkøllen, så han blev fløjet til Aalborg Universitetshospital, for hovedtraumer af den slags kan være meget alvorlige, uddyber vagtchefen.

Kl. 11.37 lykkedes det politiet at finde frem til den 31-årige gerningsmand på en adresse ikke langt fra Færkenstræde, hvor han blev anholdt.

Politiets teknikere fortsætter efterforskningen af overfaldet i Nykøbing Mors. Foto: Bo Lehm

- Fordi vi kender ham, og fordi vidner og den 47-årige havde forklaret, at han var helt oppe at ringe og voldsom, så tog vi vores forbehold, fortæller Jesper Brøndum.

Forholdsreglerne bestod i, at politiet sendte fire-fem betjente iført veste og med skjold ind gennem døren.

- Så var vi klar, hvis han skulle komme imod os, men anholdelsen foregik udramatisk, oplyser vagtchefen.

Den 31-årige er nu kørt til Thisted, hvor han i løbet af dagen skal afhøres, før han senere bliver overført til Aalborg, hvor han skal undersøges af folk fra Retsmedicinsk Institut i Aarhus.

Derefter taler alt for, at han skal fremstilles i et grundlovsforhør - sigtes efter den grove voldsparagraf 244.

Ifølge Jesper Brøndum er det endnu uklart, hvad der førte til det voldsomme overfald.

Grov vold på Mors