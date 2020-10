Vred mand med kødøkse fik en overraskelse

NYKØBING:En politipatrulje var søndag aften i gang med at ransage en lejlighed i Grønnegade i Nykøbing efter et tip om narkotika, da der klokken 19.45 blev banket ret kraftigt på døren.

Politikommissær Jørgen Jensen fra Lokalpolitiet i Thisted fortæller:

- Så er det politiet der lukker døren op. Udenfor står der en mand med en kødøkse i højre hånd og et koben i venstre hånd. Han føler sig snydt af lejlighedens beboer i forbindelse med salg af narkotika. Politiet pågriber manden, der sigtes for trusler på livet og for overtrædelse af våbenloven ved at gå rundt med en kødøkse og et koben, og han sigtes efter knivloven, fordi han også er i besiddelse af en kniv.

Det drejer sig om en 27-årig mand fra Mors.

Politiet fandt i øvrigt ikke noget narko i lejligheden, hvis beboer ligeledes er en 27-årig mand.