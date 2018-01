Vrede borgere fik løfte om nyt trafikmøde

NYKØBING: Støj fra knusning af beton og tung trafik på Nørrebro. Det er nogle af de gener, som naboerne til den private vognmands- og genbrugsvirksomhed Nykøbing Dag- og Industrirenovation v/Bjørn Filtenborg frygter, nu hvor virksomheden er i fuld gang med at etablere sig i et industriområde over for den kommunale genbrugsplads.

Morsø Kommune var mandag vært for et borgermøde om det lokalplanforslag, der beskriver rammerne for det 33,5 hektar store område langs Nørrebro. Den ny plan skal erstatte en eksisterende lokalplan fra 2001, som udlægger området til håndværk og lettere industri.

Der var cirka 60 deltagere i borgermødet, heraf mange borgere fra Vodstrup, der ligger nabo til industriområdet.

Flere spurgte ind til risikoen for støj fra maskinerne på pladsen. Der bliver etableret en fem meter høj støjvold rundt om området. Lone Egeris Lund, leder af miljøgruppen i teknisk forvaltning, sagde, at højden på volden var baseret på beregninger af støjen.

- Hvis det viser sig, at det ikke er nok, er der muligheder for at tage andre foranstaltninger i brug, sagde hun.

Bjørn Filtenborg, der selv var til stede på mødet, forsikrede, at hvis betonknuseren viser sig at blive et problem, vil den blive gravet ned i terrænet.

Vejadgangen, som bliver ud til Nørrebro, blev også debatteret.

- Vi er bange for sikkerheden på Nørrebro for dem, der cykler ind til arbejde eller i skole, lød det fra en borger i salen.

Det er besluttet, at der skal etableres en lysregulering ved indkørslen til Bjørn Filtenborgs virksomhed

- Vi vil gerne holde et møde om trafiksikkerheden, inden vi lægger os fast på noget, tilbød Meiner Nørgaard (DF), formand for udvalget for teknik og miljø.