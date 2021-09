Vrede politikere: - Vi skulle have haft 42 millioner!

MORS:Hvis Morsø Kommune skulle løse de udfordringer med økonomisk opdrift og demografisk udvikling hen imod flere ældre og plejekrævende borgere, som Indenrigs- og Boligministeriet er nået frem til i sit udspil, skulle kommunen have haft 42 milioner kroner i særtilskud for 2022.

Morsø Kommune fik 16 millioner.

Vreden og utilfredsheden med den udligningsreform, Folketinget vedtog i 2017 for statens kompensation til kommunerne, er stærk blandt samtlige partier i Morsø Kommunalbestyrelse. Så stærk, at den ved mandagens pressemøde næsten overskyggede, at de samme partier har indgået bredt forlig om næste års forlig. Det kom på plads i ved halvto-tiden natten til fredag på Sallingsund Færgekro, hvortil politikere og embedsmænd havde henlagt residensen efter at have drøftet økonomi og prioriteringer dagen igennem i Sparekassen Thy Arena Mors på årets budgetseminar.

- Hvis vi skulle have et anlægsbudget som andre kommuner, skulle det være på 70 mio. kr. Vi har kun råd til under det halve. Der er en skævhed i det her, og jeg tror, det er vigtigt, at vi får fortalt vores respektive baglande på Christiansborg, at nogle masker i det redningsnet, man spændte ud, er blevet for store. Det skal laves om, men om det skal være i form af en permanent ordning til os eller en revision af reformen, er op til Folketinget, sagde borgmester Hans Bertelsen (V), på pressemødet i byrådssalen.

Fem tilfredse politikere oven på en hård budgetlægning. Fra venstre Jette Jepsen (RV), Meiner Nørgaard (DF), borgmester Hans Ejner Bertelsen (V), Hanne Haldrup (V) og Tore Müller (S).

Krtiserer sine egne

Tore Müller (S) var enig, selv om hans parti var primus motor bag den udformning, udligningsreformen fik, og desuden har regeringsmagten.

- De 42 millioner er ikke et ublu krav, når vi sammenligner med for eksempel Lemvig Kommune, og der jo noget galt, når 47 af de 98 kommuner mener sig berettigede til at søge om særtilskud. Jeg har påpeget skævhederne over for indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad, sagde Tore Müller.

Han fremhævede også, at det ville have set sort ud, hvis Morsø Kommune ikke havde indkasseret 14 mio. kr. i nogle frigivne uddannelsesmidler, som kommunen selv har indbetalt. De indgår i budgettet sammen med særtilskuddet, der i øvrigt er ledsaget af et lånetilsagn.

Med disse midler indregnet kunne politikerne nøjes med at finde godt og vel 5,8 mio. kr. i besparelser næste år. De tages fra fire faste udvalg, idet politikerne enedes om at friholde udvalget for teknik og miljø for nedskæringer. Det udvalg holdt hårdt for sidste år, hvor fire stillinger blandt andet forsvandt. I år undgik man helt reduktioner i medarbejderstaben i et budget, der samlet løber op i 1,6 milliarder kr.

For at nå det mål har man undladt at fremskrive løn- og prisstigninger, og der holdes igen på at udskifte hjemmeplejens røde biler til eldrift. Borgmesteren talte om nænsomme tilpasninger, som vil kunne mærkes rundt omkring.

-Men det er også et robust budget, som vi står samlet om, selv om det er valgår, fremhævede han.

Lagt over til udvalg

Venstres Hanne Haldrup lagde vægt på, at velfærdsområdet blev behandlet skånsomt af politikerne.

- Børneområdet bliver ikke ramt, og på det sociale område er rammebesparelser lagt ud til det sociale udvalg, som har større indsigt i mulighederne for tilpasning. Vi er glade for, at udviklingstiltagene fordeles bredt over på hele øen, sagde Hanne Haldrup.

Det var Tore Müller ikke uenig i:

- På trods af opgavens alvorlighed, synes jeg det er lykkes os at finde et nogenlunde balanceret leje, hvor jeg har arbejdet for, at velfærdsområderne skulle skånes mest muligt. Samtidig har vi begrænset mængden af nye anlægsønsker, fordi vi allerede har igangsat en del projekter der arbejdsmæssigt trækker ind i 2022. Jeg er derfor specielt glad for midler til cykel- og vandrestier og ikke mindst forbedringer af udendørs læringsrum og legepladser på vores skoler og institutioner, sagde Tore Müller.

Anderledes oplevelse

Jette Jepsen, Meiner Nørgaard, Hanne Haldrup, Hans Ejner Bertelsen, Tore Müller og Viggo Vangsgaard. Sidstnævnte blev kaldt på arbejde.

Sidste år kaldte Meiner Nørgaard (DF) forhandlingerne om budget 2021 for de letteste, han har deltaget i. I år var han nærmest af modsat opfattelse.

- Jeg er især glad for, at vi undgår tilpasning af de varme hænder. Og så vil jeg fremhæve en infrastrukturpulje på ikke mindre end 21 mio. kr. til cykelstier, vandreruter, veje og fortove, sagde Meiner Nørgaard.

Jette Jepsen (RV) havde kunnet pille sit forslag om stop for brug af sprøjtemidler ud af forhandlingerne, da regeringen har et lovforlag om forbud mod Round Up på vej.

- Der er blevet lyttet til vores ønsker om at øge biodiversiteten med midler til projektet Danmarks Vildeste Kommune. Derudover er vi meget tilfredse med opgraderingen af cykelstiplanen, sagde Jette Jepsen.

På grund af arbejde deltog Ellen Philipsen Dahl (DB) og Viggo Vangsgaard (SF) ikke i pressemødet.