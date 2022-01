Workshop åbner for borgerforslag til nyt oplevelses- og søsportscenter

NYKØBING:Det kan blive et nyt vartegn og samlingssted på Mors. Projektet kaldes for et oplevelses- og søsportscenter, men indtil videre er det ord og tanker. Nu skal der mere kød på, så firmaet Norrøn Arkitekter kan gøre det levende med tegninger.

Derfor inviterer Morsø Kommune og arkitektfirmaet alle interesserede til at komme med deres tanker og forslag til stedet, og hvad det skal kunne rumme. En del af det kan komme med i det videre arbejde og udformningen af stedet.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Formanden for styregruppen bag det nye center, lokalpolitiker Ellen Philipsen Dahl (M), håber at rigtig mange vil kigge forbi og være med til at sikre, at mulighederne bliver belyst fra mange vinkler.

- Kort sagt kan det nye center være med til at gøre Mors til et endnu mere attraktivt sted, og vi vil gerne høre en masse gode idéer til, hvad vi skal huske at have med, fortæller Ellen Philipsen Dahl og tilføjer:

- Det her er en enestående chance for at skabe et vartegn og samlingssted, som vi lokalt kan være stolte af og få glæde af i mange år fremover. Samtidig kan det også blive et sted, som man udefra vil komme og besøge og lade sig inspirere af, hvis vi får gjort det rigtig.

Stedet skal sætte Limfjorden i centrum. Der er store ambitioner for at skabe et krydsfelt mellem fjordens fødevarer, fjordens liv og fjordens aktiviteter.

Nemt og hurtigt

Tankerne bag arrangementet er, at det skal være let og hurtigt at bidrage. Man bestemmer selv, om det skal tage nogle minutter eller længere, eller om det skal være fredag eller lørdag, fremgår det af pressemeddelelsen.

Arrangementet bliver afholdt i et opvarmet telt ved Jens Juhls Kaj og Nordhavnen i Nykøbing. Det bliver en såkaldt walk-in workshop, fordi man bare kan gå ind i det opvarmede telt, når det passer én og lytte på oplæg eller komme med sine tanker og idéer til stedet.

Der er også sat postkasser op ved Nordhavnen og Havnekøbmanden i Nykøbing, hvor borgerne kan komme med input frem til den 15. januar.