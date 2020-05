Yoga-drøm sat på pause: Gør nu noget, hr. erhvervsminister!

BJERGBY:- Jeg har en bøn fra hjertet, fra udkantsdanmark og fra Danmarks yogaelskere til dig: Hav det politiske mod til at kategorisere bæredygtig og sundhedsforsvarlig yogaturisme på linje med højskoler, indendørs idræts- og foreningsliv og kulturaktiviteter. Lad os starte i fase 3.

Sådan skriver Anne Marie Madsen fra Bjergby til erhvervsminister Simon Kollerup (S). Hun har efter eget udsagn brugt tre år af sin tid, al sin viden, sin passion og mange penge – inklusive offentlige LAG-midler og EU-støtte – på at realisere sin livsdrøm om et yogacenter i natursskønne omgivelser på Nordmors.

Sidestilles med fitness

En drøm, der blev bremset af coronaen. Det gjorde så meget andet, men Anne Marie Madsen er stærkt utilfreds med, at yogacentre i den seneste udmelding fra regeringen bliver sidestillet med fitnesscentre og derfor tidligst må åbne efter sommerferien. Anne Marie Madsen mener ikke, at et yogacenter indebærer samme fare for at sprede virus, som træningscentre gør.

- Yogaudøverne bliver på måtten – deres egen. Og høj puls og intens pusten eksisterer ikke i yoga. Derimod er der uendeligt mange politiske og logiske argumenter for, at du som erhvervsminister tænker om og træder i karakter, skriver hun til Simon Kollerup.

Anne Marie Madsen (th.) klager til erhvervsminister Simon Kollerup. Foto: Martin Damgård

Room Yoga

Anne Marie Madsen har tidligere somre praktiseret yogaundervisning med blandt andet morgenyoga på Hanklit. Nu er hun klar til at åbne Room Yoga efter et omfattende nybyggeri og renovering.

- Det skulle denne sommer springe ud som et helt unikt lokalt erhvervseventyr, der kombinerer sommerturisme, yoga og naturoplevelser i udkantsdanmark. Room Yogas særlige fysiske faciliteter står nu 100 procent klar til at modtage sine første yoga- og naturelskende turister i et 240 kvadratmeter orangeri med næsten otte meter op til kip midt i molerbakkerne på Mors, siger Anne Marie Madsen. Hun tilføjer:

- Jeg er også 100 procent klar. Med programmer, lokale underleverandører, pressemeddelelser og garanteret tørvejr i orangeriet med 360 graders udsigt over Hanklit, Thisted Bredning og Lille Himalaya, som vi kalder molerbakkerne på Mors, siger iværksætteren.

Høflig slutning

Hun runder sin mail til ministeren høfligt og forventningsfuldt af:

”Tak for din tid. Tak for din hjælp.”

Og så yoga-hilsenen:

”Nameste!”