Morten Østergaard sygemelder sig efter krænkelsessager

KØBENHAVN:De Radikales detroniserede leder Morten Østergaard er blevet sygemeldt.

Det oplyser partiet i en pressemeddelelse.

Han gik af som politisk leder for partiet onsdag i sidste uge og endte i et politisk stormvejr, efter at det kom frem, at han havde krænket partifællen Lotte Rod et årti forinden.

Der var helt konkret tale om, at han lagde en hånd på hendes lår, men berøringen var uønsket, og hun flyttede den.

Selve episoden har han undskyldt for, og Lotte Rod har tilgivet ham.

Men Morten Østergaard faldt ikke fra sin lederpost på grund af den uønskede berøring. Han faldt på grund af sin håndtering af sagen.

I flere uger holdt den politiske leder det hemmeligt både for offentligheden og folketingsgruppen, at han var krænkeren. Det endte med en konfrontation på et hemmeligt møde i folketingsgruppen onsdag i sidste uge, og Østergaard trak sig undervejs som formand.

Næstformand Sofie Carsten Nielsen blev valgt som ny leder for partiet, efter at hun vandt et kampvalg mod partifællen Martin Lidegaard på mødet.

Den nyvalgte politiske leder sagde på et efterfølgende pressemøde, at Morten Østergaard har en fremtid i partiet.

Hvad den bliver, er dog usikker.

- Jeg vil tage stilling til hans situation, når han er tilbage fra sygeorlov, siger Sofie Carsten Nielsen i en pressemeddelelse mandag.

Det fremgår af meddelelsen ikke, hvor længe Morten Østergaard som udgangspunkt er sygemeldt.

To dage efter at Morten Østergaard trådte tilbage som formand, skriver han i et opslag på Facebook, at han er bekendt med, at yderligere tre personer har følt sig krænket af ham.

En redegørelse, der er udarbejdet af partiets sekretariatschef med ekstern bistand, viser mandag, at der er tale om episoder fra 2015, 2016 og 2017. Dem har han fået påtaler for ad to omgange.

I forbindelse med den eksisterende debat i samfundet om sexisme, chikane og uønsket seksuel opmærksomhed, har partiet planer om at sætte en større intern undersøgelse i gang.

Her skal omfanget og karakteren af chikane i partiet undersøges ved at inddrage hele baglandet. Både nuværende og tidligere ansatte skal efter planen høres.

Det meldte Morten Østergaard allerede ud på partiets landsmøde i september.

Det er uvist, hvornår undersøgelsen ventes klar.

/ritzau/