Nørresundby: Først var de 30 deltagere i TV 2’s program Korpset - og tre stod tilbage, da otte dages fysiske og mentale udfordringer specialdesignet af tidligere jægersoldater var overstået. Blandt dem 35-årige Morten Sort Mouritsen fra Nørresundby.

- Personligt har jeg lært rigtig meget af at være med, jeg har fået testet min vedholdenhed og mentale styrke. Jeg har været ude i afkroge af mit sind, hvor jeg aldrig har været før, siger han.

- Det var fysisk hårdt og mængden af søvn og mad var minimal. Men hovedet kan bringe en langt, og det var inspirerende at finde ud af.

Korpsånd og kammeratskab

Samtidig nævner Morten Sort Mouritsen også den helt særlige korpsånd og kammeratskabet.

- Jeg har fået 29 nye venner, som jeg er kommet tæt på. Man lærer hurtigt hinanden godt at kende, når man bliver så presset.

Undervejs i kurset måtte 27 deltagere, der i forvejen var i god fysisk form, enten give op eller blive sorteret fra af instruktørerne.

- Det var aldrig i mine tanker, men jeg tænke da, at det er hårdt og koldt, og at jeg er træt, men jeg ville ikke give op, siger han der også trak på sine erfaringer fra maraton, ironman og andre langdistancer, han har tilbagelagt.

- Den eneste gyldige grund for mig til at stoppe er en skade. Og jeg prøver at vende udfordringen om, i stedet for eksempelvis at være træt af, at det regner, når jeg løber, glæder jeg mig over, at jeg overhovedet kan løbe.

Sundhed og motion

Ved at motionere og flytte sine egne grænser, vil han også motivere andre til ikke at give op. Noget Morten Sort Mouritsen kan bruge i sit job som afdelingschef hos Hustømrerne i Aalborg.

- I hverdagen lægger vi også vægt på sundhed og motion, siger han, der har taget initiativ til, at de omkring 60 ansatte har mulighed for fælles træning hver weekend.

Netop det at stå sammen og samarbejde som et hold, har 35-årige Morten Sort Mouritsen tidligere fremhævet.

- Og det er noget, jeg kan tage med fra Korpset, som har været en god og lærerig oplevelsen, jeg ikke ville være foruden, siger han, der kom igennem kursusforløbet uden fysiske skader.

- Men bagefter var jeg helt brugt.