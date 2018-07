Mosebrand er ved at være slukket

DOKKEDAL: Efter flere dages intens slukningsarbejde, ser det nu ud til, at beredskabet er ved at have fået nedkæmpet den omfattende mosebrand på Kystvej mellem Dokkedal og Øster Hurup.

- Røgen er væk nu, og det ser væsentlig bedre ud end i går. Men termiske billeder viser, at der stadig er nogle såkaldte hotspots, og de skal undersøges alle sammen, for ellers risikere vi, at der starter en ny brand, siger indsatsleder Lars Bjørndal.

Beredskabet bruger droner med termiske kameraer til at se, hvor overfladen er varm. Der sætter man så et spyd ned, der kan pumpe vand ud i jorden for på den måde at slukke branden.

Holder øje med brand

Branden startede onsdag som en markbrand, men ilden fik fat i den spagnumfyldte jord dybere nede, og derefter bredte branden sig under jorden. En overgang var der stor risiko for, at branden kunne få fat i Tofte Skov.

Siden har der været iværksat en enorm indsats, hvor mellem 60 og 80 brandfolk har arbejdet i døgndrift på at stoppe branden under jorden og slukke den.

Allerede fredag havde beredskabet fået kontrol over ilden, og søndag morgen er meldingen så, at det ser ud til, at store dele af branden nu er slukket.

- Men i princippet kan jorden se kold ud på termiske billeder, men det kan brænde endnu længere nede i jorden. Derfor kommer vi også til at være herude i et godt stykke tid, fortæller Lars Bjørndal.

Indsatslederen vurderer, at beredskabet kommer til at blive på stedet hele næste uge for at holde øje med branden.

Trætte brandfolk

Udover Nordjyllands Beredskab er mandskab fra Beredskabsstyrelsens afdelinger i Thisted, Herning og Haderslev og sat ind i slukningsarbejdet.

Der vil igen være omkring 60 mand i arbejde hele søndagen, og den omfattende indsats trækker store veksler på både mandskab og materiel.

- Folkene er ved at været trætte, fortæller indsatslederen.

I forbindelse med indsatsen er der etableret en lejr med blandt andet sanitetsvogne og telte, så brandfolkene kan få skygge og hvil.