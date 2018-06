Motorbåd var slet ikke en båd: Ældre mand kørte ud over kajkanten

NYKØBING: En lokal mand i 70-års-alderen blev onsdag eftermiddag reddet op af havnen i Nykøbing Mors.

Omkring klokken 16 bemærkede en gruppe engelske turister i lystbådehavnen, at et fartøj i havnen havde problemer og vendte på hovedet.

I første omgang antog englænderne, at der var tale om en tømmerflåde, men der kunne også være tale om en speedbåd, og det var det, beredskabet i første omgang ledte efter.

I virkeligheden viste det sig, at den ældre mand var kørt ud over kajkanten i sin bil. Men ingen havde set uheldet, fortæller indsatsleder Claus Sejer Pedersen.

Manden blev trukket op af vandet, hvorefter han modtog hjerte-lunge redning på kajkanten, hvorefter han blev fløjet til Aalborg Universitetshospital i helikopter.

I første omgang forlød det, at manden var i kritisk tilstand, men ifølge vagtchef Jens Claumarch fra Midt- og Vestjyllands Politi står det ikke så slemt til med manden, som selv var i stand til at oplyse sit cpr-nummer til redningsmandskabet.

Dykkere fra Aalborg blev sendt til Mors for at lede efter eventuelle andre personer i havnebassinet, da den ældre mand ikke helt kunne redegøre for, om han var alene.

Onsdag klokken 19 ser det dog ikke ud til, at andre har været i fare under uheldet.

- En dykker har fundet bilen og set at forsædet var tomt. Så løb han tør for ilt, så nu skal han lige have set på bagsædet. Men vi forventer ikke at finde personer i bilen, siger indsatslederen.

Bilen bliver nu bjærget fra havnebassinet.