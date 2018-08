Motorcyklist død efter tragisk ulykke ved Thy Træf

THY: En 61-årig motorcyklist døde søndag eftermiddag som følge af de kvæstelser, han pådrog sig ved en ulykke på Thy Træf, Iruplund ved Koldby.

Det oplyser politikommissær Jørgen Jensen, Thisted Politi.

Navnet på den døde er Erik Larsen Fjordvald. Han boede i Filskov ved Grindsted.

I fredags fik manden en teltpløk i halsen under det kraftige stormvejr, og han blev med lægehelikopter overført til Aalborg Universitetshospital.

Erik Larsen Fjordvald var medlem af MC-klubben Frie Sjæle, og på Facebook giver et af medlemmerne herfra, Lone Høgh Rosendal Kejlstrup, udtryk for en stor tak for støtten og de trøstende ord fra deltagerne i træffet samt samaritter og Falckfolk.

Hun skriver også, at det er et ønske fra klubben, at så mange som muligt deltager i kortegekørsel i forbindelse med begravelsen.

Tidspunktet er dog ikke kendt endnu.