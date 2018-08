FARSØ: En 34-årig mandlig motorcyklist fra lokalområdet blev tirsdag klokken 15.50 stoppet på Nørregade i Farsø, og så fik Nordjyllands Politi ellers travlt.

Det viste sig, at føreren både var spirituspåvirket og ikke havde et førerbevis til at køre på motorcyklen.

Derudover viste det sig, at motorcyklen ikke var indregistreret, og de nummerplader, som sad på motorcyklen, stammede fra en anden knallert.