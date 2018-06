Motorfejl sender dansk racerkører ud af Le Mans

MOTORSPORT: Forud for dette års udgave af det legendariske motorløb Le Mans var der spået gode chancer for sejr til danskeren David Heinemeier Hansson, der kører for Jackie Chan DC Racing, i den næstbedste klasse, LMP2.

Men sådan skulle det desværre ikke gå.

- Nu har jeg vitterligt prøvet alt, hvad Le Mans har at tilbyde. Vi kommer ikke til at gennemføre med en terminal motorfejl. Game over, skriver han på Twitter.

Sidste år blev David Heinemeier Hansson og hans daværende teamkammerater hos Vaillante Rebellion, Nelson Piquet Junior og Mathias Bech, frataget tredjepladsen ved løbet.

Det gjorde de, fordi teamets mekanikere havde lavet et hul i bilens skrog for at komme ind til starteren. På den måde sparede kørerne uretmæssigt en hel del tid.

Mens David Heinemeier Hansson altså er ude af dette års Le Mans, er det til gengæld gået den rigtige vej for Michael Christensen og holdkammeraterne Lauren Vanthoor og Kevin Estre i LM GTE Pro-klassen i løbet af natten.

Den danske racerkører kørte ind i natten i sin Porsche 911 RSR i front og på en samlet 26.-plads.

Tidligt søndag morgen er det kollegaen Lauren Vanthoor, der sidder bag rattet, og holdet ligger på en 22.-plads efter 14 omgange.

I samme klasse ligger Jan Magnussen og Corvetten nummer syv i klassen og nummer 28 samlet.

Jan Magnussen har vundet sin klasse fire gange - i 2004, 2005, 2006 og 2009.

Marco Sørensen og Nicki Thiim ligger med deres Aston Martin nummer 31 samlet.

Danmark er ikke repræsenteret i den hurtigste klasse, LM P1, som var der, hvor Tom Kristensen i mange år huserede.

/ritzau/