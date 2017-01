VESTBJERG: Motorvej E39 ved Vestbjerg bliver i dag, mandag formiddag spærret i perioder i både sydgående og nordgående retning lige syd for afkørslen til Vestbjerg.

Det oplyser Nordjyllands Politi på det sociale medie Twitter.

Spærringerne sker i tidsrummet fra klokken 09 til 12

Årsagen til de periodevise spærringer er, at der skal nedtages et højspændingskabel.

Politiet gør opmærksom på, at der vil være pratuljer på stedet til at sørge for afspærringen, og bilister, der skal bruge strækningen, opfordres til at afpasse hastigheden på strækningen i god tid.

Bilister, der skal benytte strækningen, kan eventuelt finde andre veje.