Motorvej spærret på grund af voldsom markbrand

HJØRRING: Motorvej E39 ved Hjørring blev fredag over middag spærret på grund af en voldsom markbrand.

Meldingen om branden kom klokken 11.27, og det var på Øster Thirupvej 211 lige øst for Hjørring. Røg herfra blev sendt ind over Hjørring og altså også motorvejen. Derfor så Vejdirektoratet inden anden udvej end at spærre motorvejen i begge retninger. Det var mellem frakørsel 2 Hjørring N og 4 Hjørring S.

Spærringen blev ophævet igen ved 13-tiden.

Ved anmeldelsen var cirka to hektar brændt af, og der var fare for, at ilden skulle brede sig til en nærliggende skov. Vagtchef ved Nordjyllands Politi Michael Elkjær fortæller, at politiet havde indsatsleder på stedet, og at han klokken 12.40 kunne meddele, at ilden var nedkæmpet.

Der var melding om, at røgen slog ned over Hjørring by.

Brandårsagen er endnu ukendt.

Markbrand ved HJørring. Foto: Kurt Bering