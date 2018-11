Mourinho: De svinede mig jo til

FODBOLD: Det var fornærmende tilråb fra tribunerne, der fik Manchester United-manager José Mourinho til at gå ind på banen med en hånd bag det ene øre efter Uniteds sejr 2-1-sejr over Juventus i Champions League.

Mourinho stillede sig på banen op og signalerede til publikum, at han ikke kunne høre dem.

En reaktion, som fik flere Juventus-spillere heriblandt anfører Leonardo Bonucci til at konfrontere portugiseren, der efterfølgende blev eskorteret ud af banen.

- De svinede mig til i 90 minutter. Jeg kom bare her for at udføre mit arbejde og intet andet, lyder forklaringen ifølge Reuters fra José Mourinho.

Han havde set sit hold være på vej mod et nyt nederlag til de italienske favoritter, men to United-scoringer i de sidste minutter vendte 0-1 til slutresultatet 2-1, og så stjal Mourinho altså billedet.

Foto: Andrew Yates/Reuters/Ritzau Scanpix

- Jeg krænkede ikke nogen efter kampen, jeg gestikulerede bare, at jeg gerne ville høre dem råbe højere. Jeg skulle nok ikke have gjort det, og med et koldt hoved havde jeg heller ikke gjort det, siger Mourinho.

Med den overraskende sejr i Torino har Mourinho og Manchester United bragt sig i en favorabel position i kampen for at avancere til ottendedelsfinalerne i Champions League.

På andenpladsen har holdet to point ned til Valencia, som i næste spillerunde skal på besøg hos Juventus.

/ritzau/