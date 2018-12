Mourinho er færdig som manager i Manchester United

Efter en skuffende sæsonstart stopper José Mourinho som Manchester United-manager. Ifølge BBC er han fyret.

MANCHESTER: Manager José Mourinho stopper i Manchester United med øjeblikkelig virkning.

Det meddeler fodboldklubben på sin hjemmeside.

- Klubben vil gerne takke José for hans arbejde i Manchester United og ønsker ham succes i fremtiden, lyder det på hjemmesiden.

Ifølge flere britiske medier herunder BBC er der tale om en fyring.

I første omgang vil United udpege en midlertidig manager, mens man indleder processen med at finde en permanent af slagsen.

Ifølge det britiske medie Sky vil den tidligere Manchester United-spiller Michael Carrick få det midlertidige ansvar for træningen.

Mourinho tiltrådte i Manchester United i sommeren 2016, men opholdet i storklubben har overvejende været skuffende, selv om han førte klubben til Europa League- og Liga Cup-triumf i den første sæson.

I Premier League blev det i samme sæson til en sjetteplads, mens det i den efterfølgende sæson blev til en acceptabel andenplads, 19 point efter Manchester City.

I den igangværende sæson har United haft store problemer både spillemæssigt og resultatmæssigt. Aktuelt ligger klubben på en sjetteplads med hele 19 point op til Liverpool på førstepladsen.

Netop Liverpool var modstanderen søndag, da Mourinho stod i spidsen for United for sidste gang. Her var Liverpool klart bedst og vandt 3-1.

Mourinho er blandt de mest vindende trænere i nyere tid. Han fik sit helt store gennembrud på den internationale scene, da han i 2004 førte Porto til en sensationel triumf i Champions League.

Seks år senere vandt han også Europas største klubturnering med italienske Inter, som han også gjorde til mester to år i træk.

Forinden havde han vundet to engelske mesterskaber med Chelsea i 2005 og 2006, og han kom tilbage til London-klubben og vandt Premier League endnu en gang i 2015.

Desuden var han træner i Real Madrid, som han gjorde til spansk mester i sæsonen 2011/12.

/ritzau/