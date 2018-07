Mug på gulve og vægge: Bager får sur smiley for anden gang

FARSØ: Fødevarestyrelsen har været rundt i det danske land og kontrollere fødevarevirksomheder.

Det samme har styrelsens nordjyske afdeling, der i juni var på besøg hos Farsø Bageri.

Her fandt den udsendte flere alvorlige kritikpunkter, som udløste en bøde på 7500 kroner.

Ifølge kontrolrapporten er det rengøringen, der halter.

- Følgende er konstateret: Synligt gammelt skidt og mug på gulve og vægge i produktionslokaler, mug på riste i køleskabe, mug og skimmel i kølerummets ventilation, skriver Fødevarestyrelsens udsendte i kontrolrapporten.

Det var ikke kun rengøringen i produktionslokalet, som ikke slog til. Også rengøringen af bageredskaber var under kritik.

- Der er synligt gammelt snavs på redskaber som bruges i produktionen, synligt gammelt snavs og mug i gummilister på skab i konditorlokale, står der i samme rapport.

Det er ikke første gang virksomheden i Farsø bliver gjort opmærksom på problemet.

I november 2017 fik virksomheden også en bøde på 5000 kroner for samme forhold.

Der var synligt gammelt snavs på gulv og plastbeholder i kølerum, synligt gammelt snavs på trappe og gulv, og mug på væggene i konditorlokalet ifølge rapporten.

Lav bemanding

Bagermesteren i forretningen, Peter Grøn Holleufer, fortæller til NORDJYSKE, at forholdene er bragt i orden.

- Vi har hyret et rengøringsfirma og er klar til, at Fødevarestyrelsen kommer til kontrol næste gang, siger Peter Holleufer.

Ifølge ham er grunden til den lave karakter på rengøringsskalaen, at bageriet op til kontrollen har været lavt bemandet.

Han fortæller desuden, at rengøringsfirmaet kommer til at stå for rengøringen fremadrettet.

Bøder er alvorlige

I et karaktersystem får de kontrollerede virksomheder en karakter mellem et og fire.

Et er topkarakter, og får man fire, så er vi den kategori, hvor man få bøder eller politianmeldelser.

Set i den kontekst, er det ikke uden betydning at få fire, som bageriet i Farsø har fået.

- At få en bøde er alvorligt, at få den for den samme overtrædelse er endnu mere alvorligt, siger Birgitte Horn, Fødevarechef i Fødevarenordøst.

Hun fortæller, at man altid forsøger at samarbejde med virksomhederne, så de undgår bøder og yderligere overtrædelser af loven.

Spørger man hende, hvad konsekvenserne af at spise mad, som har været i kontakt med mug, kan være, svarer hun.

- Mug bliver man sjældent syg af akut, men kan føre til flere sygdomme senere.