Det er endnu ikke lykkedes politiet at identificere gerningsmanden.

Røveriet skete omkring klokken 04.30, hvor gerningsmanden truede en borger med kniv til at hæve 500 kroner i en pengeautomat samt til at udlevere sit armbåndsur.

AALBORG: Nordjyllands Politi efterlyser nu gerningsmanden til et gaderøveri, der blev begået i Aalborg 4. september sidste år.

Nordjyllands Politi efterlyser gerningsmanden til et gaderøveri i Aalborg

