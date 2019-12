Mulig svindelsag får konsekvenser: Chef for styrelse fritaget for tjeneste

HJØRRING/KØBENHAVN:I sagen om manglende kontrol og svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, der har hovedsæde i Hjørring, fritages direktøren i styrelsen for tjeneste. Og der kommer en kulegravning af indkøb på hele Forsvarets område.

Det oplyser Forsvarsministeriet.

Desuden fritages en chef i departementet. Vedkommende vil blive overført til anden tjeneste. Det drejer sig om en koncernstyringsdirektør i departementet.

- Det er helt afgørende, at der er tillid til, at pengene bruges ordentligt. Snyd og svindel kan under ingen omstændigheder tolereres. Derfor tager jeg svindel i Forsvaret meget alvorligt, siger forsvarsminister Trine Bramsen (S) på et pressemøde.

- Vi skal gøre alt for at sikre, at lignende sager ikke opstår hverken i Forsvarets Ejendomsstyrelse eller andre steder, siger hun.

Forsvarsministeriets departementschef, Thomas Ahrenkiel, har over for Trine Bramsen i en redegørelse understreget, at han burde have informeret ministeren om sagen tidligere.

Han er den øverste ansatte og administrative leder på ministerområdet. Og han fungerer som rådgiver for forsvarsministeren.

- Jeg må på baggrund af redegørelsen konkludere, at du burde have været informeret om sagen væsentligt tidligere, end det rent faktisk skete, skriver Ahrenkiel til ministeren.

- Du blev således først 4. december 2019 om aftenen orienteret om en sag, som du rettelig burde have været orienteret om i forbindelse med, at du tiltrådte som forsvarsminister.

- Og som din forgænger burde have været orienteret om, allerede da Rigsrevisionen i april 2019 orienterede departementet om, at der var modtaget en henvendelse fra en whistleblower.

- Det er utvivlsomt, at der er tale om en fejl fra departementets side, skriver Ahrenkiel.

Direktøren i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Hans J. Høyer, fik for få uger siden forlænget sin kontrakt med fire år. Det har styrelsen bekræftet over for Altinget.

- Jeg har ikke længere tillid til direktøren i ejendomsstyrelsen. Han er fritaget for tjeneste. Og der vil blive udnævnt en ny direktør snarest, siger Bramsen.

Sagen så dagens lys i sidste uge. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse fik fredag hård kritik. Både fra Statsrevisorerne og Rigsrevisionen.

Derfor aflyste Bramsen sit ellers planlagte besøg mandag og tirsdag i Grønland i denne uge for at få klarhed i sagen.

/ritzau/