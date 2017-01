AALBORG: Nordjyllands Politi er talstærkt til stede på adressen Vesterbro 64 i Aalborg onsdag eftermiddag.

- Klokken 15.12 blev der via 112 anmeldt, at der befandt sig en livløs person på adressen, oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen.

Det blev bekræftet af ambulancefolkene og politiet, da de ankom til stedet.

- Dødsfaldet betegnes som mistænkeligt, og stedet er afspærret. Der venter nærmere undersøgelser på stedet, oplyser vagtchefen.

Over for Ritzau uddyber han, at det var "nogle vidner", der fandt liget og kontaktede politiet. Hvad personernes rolle er, vil politiet ikke ud med onsdag eftermiddag.

På stedet er der set en eller flere personer, som er blevet ført væk af politiet iført heldragter, som politiet bruger, når der skal sikres tekniske spor og især dna-materiale.

Opdateres