MELBOURNE: Tyskeren Mischa Zverev chokerede tennisverdenen med en sejr i fire sæt i fjerde runde af turneringen.

Og nederlaget tog hårdt på Murray, som aldrig tidligere har vundet Australian Open trods fem finaledeltagelser.

- Jeg er sikker på, at jeg nok skal komme fint tilbage fra det her. Men lige nu er jeg selvfølgelig nede, for jeg ville så gerne have været videre i turneringen, men sådan blev det ikke, lyder det fra briten ifølge AFP.

29-årige Mischa Zverev har aldrig tidligere vundet en ATP-turnering, og med sin rangering som nummer 50 i verden var det forventet, at Murray vil vinde sikkert.

I stedet blev han den første topseedede spiller i 14 år, der måtte forlade turneringen før kvartfinalen.

- Jeg har før haft hårde nederlag i min karriere. Dem er jeg kommet tilbage fra. Det her er et hårdt nederlag, siger verdensetteren.

Også andenseedede Novak Djokovic er ude af turneringen. Dermed er tredjeseedede Milos Raonic den højest seedede i herresingle.

12.-seedede Jo-Wilfried Tsonga fra Frankrig blev klar til kvartfinalen efter sejr på 6-7, 6-2, 6-4, 6-4 over den britiske overraskelse Daniel Evans.

Tsonga kan se frem til at møde schweizeren Stanislas Wawrinka.

