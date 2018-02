Museumsdirektør: Glemte helt at prins Henrik var kongelig

Prins Henrik, der tirsdag aften sov stille ind, var ”på alle måder farverig”, og det smittede af på møderne med ham.

Det oplevede Jens Erik Sørensen, da han satte en dobbeltudstilling op med nogle af prins Henrik og dronning Margrethes kunstværker på ARoS i Aarhus i 2013.

- De møder, vi havde for lukkede døre – og de kunne godt vare to til tre timer – hvor vi udformede udstillingen, var enormt hyggelige.

- Man glemte, at man havde med kongehusets fineste repræsentanter at gøre, fortæller Jens Erik Sørensen, der var museumsdirektør på ARoS i 2013.

Udstillingen Pas de deux royal var første gang, at dronning Margrethes malerier og prins Henriks skulpturer og digte blev forenet til én udstilling.

Og det var en kæmpe succes, fortæller Jens Erik Sørensen.

- En velbesøgt udstilling har 80-100.000 besøgende. Der var næsten 300.000 til Pas de deux royal.

- Det var den bedst besøgte udstilling, jeg lavede i mine 30 år på museet, siger han.

Som kunstner var prins Henrik sprudlende af fantasi, på alle måder farverig – men også selvkritisk, fortæller Jens Erik Sørensen.

Han husker en episode fra 2016, hvor han med prinsen besøgte det støberi, der skulle støbe et af hans værker – et spil skak i stort format – i bronze.

- Han var ikke tilfreds med, hvordan dronningen så ud, så han smed jakken og begyndte at modellere figuren – og det krævede nogle kræfter.

- Kunsten var det frirum, hvor han kunne folde sig ud, men det skulle også være i orden, husker Jens Erik Sørensen tilbage.

Han peger på, at det er helt usædvanligt, at Danmark havde et regentpar, hvor begge var udøvende kunstnere.

- Danmark var privilegerede over at have et regentpar, der begge var kunstneriske sjæle.

- Det er enestående i historien - og i Europa, siger Jens Erik Sørensen.

Prins Henrik, der blev 83 år, sov tirsdag klokken 23.18 stille ind på Fredensborg Slot.

Kongehuset har ikke oplyst dødsårsagen, men det har tidligere været meldt ud, at prinsen havde en godartet svulst i venstre lunge. Efterfølgende var han i behandling for en lungeinfektion.

