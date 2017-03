Gitte Ørskou, Museumsdirektør på Kunsten, fik onsdag aften Carl Jacobsens Museumsmandslegat på 150.000 kroner ved en fest på Glyptoteket.

Gitte Ørskou har i en del år været en af de absolutte toppersoner i dansk kunst. Ud over chefstillingen i Aalborg er hun tillige formand for Statens Kunstfond. Og denne travlhed tog Morten Kyndrup, direktionsmedlem af Ny Carlsbergfondet, da også udgangspunkt i, da han skulle motivere prisen:

- Det er lige før, man bliver ramt af sympati-stress, når man ser alt det, du har bedrevet og præsteret, siden du blev mag.art. i kunsthistorie fra Aarhus Universitet i 2001. Det er altså nu 16 år siden. Jeg kan slet ikke gå i detaljer, for så ville vi ikke kunne blive færdige i aften. Men du har været af af de drivende kræfter i udviklingen af Aarhus Kunstmuseum/ARoS fra et mindre provinsmuseum til en sværvægter i det danske kunst-liv, sagde han og fortsatte:

- I 2009 fik du foden under dit eget bord i Aalborg og gik straks i gang med, ikke bare at lave bordet om, men mere eller mindre at kaste rundt med hele møblementet, for nu at blive i metaforen. Men det hele er jo landet igen som det skulle, og du har faktisk præsteret at revitalisere museet på næsten alle niveauer. Først og fremmest gennem en perlerække af bemærkelsesværdige og fagligt skarpe udstillinger. Men jo også gennem den store ombygning, her fra 2014-2016, som i sig selv fremstår utrolig vellykket, og som du fik sat i værk, sagde Morten Kyndryp.

Brygger Carl Jacobsen, Ny Carlsbergfondets stifter, har fødselsdag torsdag, og i den anledning uddeler fondet hvert år priser til dansk kunst ved en faglig reception i festsalen på Glyptoteket.

Med kunstpriserne anerkender fondet personer, der yder en særlig indsats for dansk kunst- og museumsliv. Når man tildeler en person en pris, forvandler man for et øjeblik mange års hårdt og vedholdende arbejde til en begivenhed her og nu.

Gitte Ørskou var dog ikke den eneste, der blev hyldet onsdag aften. Ny Carslbergfondets Hæderslegat på 250.000 kroner blev tildelt Helle Behrendt, der er leder af Kunstforeningen Gl. Strand. Der blev også uddelt to kunstnerlegater på hver 100.000 kroner. De blev givet til Morten Stræde og til Trine Søndergaard. Sidstnævnte er kunstfotograf og opvokset i Biersted.