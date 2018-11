Musik, bøn og pølser

BRØNDERSLEV: Torsdag var der rejsegilde på et stort byggeri til 24 millioner kroner, som er i gang i Brønderslev Kirke i Bredgade.

Det blev fejret med en sammenkomst i de pt noget rå lokaler i sognegården, hvor folk fra kirken og håndværkere, rådgivere og andre, der er med i byggeriet, var samlet.

Formand for byggeudvalget, Henning Krabbe, holdt en tale og takkede samarbejdspartnerne, og der blev råbt tre gange hurra plus det lange.

- Det har været en lang vej, vi har været igennem med mange sving på, sagde han og præsenterede derpå Kim Larsen-sangen "Den lige vej", som blev spillet.

- Den handler om livet som menneske.

Den lyttede folk til, og nogle nynnede med på en stump tekst her og der.

Derefter tog sognepræst Gitte Lykke Andersen ordet, og det var tid til en bøn efterfulgt af et højt og fælles Fadervor.

- Det var noget til det åndelige. Nu skal vi have noget til det legemlige, smilede Gitte Lykke Andersen, og så var det, at dét med pølserne kom ind i billedet.

De stod på grill og duftede og var klar til servering.

Tættere på hinanden

Kirkens byggeri er på godt 400 kvadratmeter, fortæller Henning Krabbe.

- Vi bygger godt 400 kvadratmeter til sognegården, sådan at sognegården og kirken bliver tættere forbundet med hinanden. Nu får vi en fælles indgang, før var der én indgang til kirken, én indgang til sognegården og en til kirkekontoret. Nu får vi en fælles indgang, hvor man kommer ind på et kirketorv, derfra kan man så bevæge videre, forklarer han.

Inde i selve kirken kommer der nyt inventar og lydanlæg, og orglet bliver renset.

- Gulvet i koret sænkes, så det hele bliver i et plan, fortæller Henning Krabbe.

Det indebærer også, at præsten ikke skal være så meget højere oppe end kirkegængerne, da prædikestolen bliver meget længere nede.

- Afstanden mellem præst og menighed reduceres, siger Henning Krabbe.

Han fortæller også, at en overskrift for byggeriet har været, at man vil sænke den mentale dørtærskel til kirken, så man ikke behøver føle sig hellig for at komme.

- Man skal turde at komme og have lyst til at komme. Vi lever i et individuelt samfund, og det kan have den konsekvens, at ensomheden kan føles større. Vi håber, at rammerne kan medvirke til, at vi kan have nogle aktiviteter, hvor man har lyst og mod til at komme og være en del af det sammen med nogle andre, siger Henning Krabbe.

Anledningen til byggeriet er, at kirken fra 1922 trængte til en kærlig hånd.

- Sognegården er fra 1980 og har været brugt rigtigt meget og trængte også til en overhaling, fortæller Henning Krabbe.

Køkkenet var også utidssvarende, og nu får man en café, der knytter an til kirketorvet og kan indgå, når der er arrangementer i kirken.

Byggeriet ventes at stå færdig til foråret.