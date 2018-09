Musk fik kurser til at falde ved ryge pot på webshow

Elon Musk, som er topchef i elbil- og batteriproducenten Tesla, har udløst endnu en storm på Twitter, efter at han fredag kortvarigt røg pot, da han var med i et live webshow sammen med komikeren Joe Rogan.

Den 47-årige milliardær medvirkede i en podcast sent torsdag, hvor han var med i diskussioner om alt fra kunstig intelligens over flammekastere til sociale medier.

Han nippede til et glas whisky og tog et drag af en joint, som Rogan sagde indeholdt en blanding af tobak og pot, hvilket er lovligt i Californien.

Musk sagde, at "han næsten aldrig" ryger.

- Jeg ryger ikke pot regelmæssigt. Jeg kan faktisk ikke mærke nogen virkning, Jeg mener ikke, at det er gavnligt for produktiviteten.

Musks optræden og en meddelelse om, at hans selskabs økonomidirektør var holdt op efter kun en måned i jobbet fik aktiekurserne i Tesla Inc. til at falde over 6,0 procent tidligere fredag.

Aktierne faldt også kraftigt midt i august, da Musk sagde i et interview med The New York Times, at han slider sig selv op i sit arbejde og har brug for beroligende midler for at sove.

I interviewet, hvor Musk var på grådens rand, hed det videre, at "dette år har været det sværeste og det mest smertelige" i hele hans karriere.

Aktierne var i forvejen faldet kraftigt, efter at Musk tweetede, at han havde sikret finansiering til en privat overtagelse af Tesla (TESLA). En meddelelse han senere trak tilbage.

Musk, som vil sende turister til månen med sit private firma SpaceX, er en af de mest indflydelsesrige iværksættere i USA.

Tesla producerer½ over 100.000 elbiler sidste år, og en ny model, Model 3, som koster mindre end forgængerne, skal ifølge planen føre til betydelige udvidelser af gruppen.

