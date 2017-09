Muslimske flygtninge går i mudder til knæene i Bangladesh

Flygtningelejrene flyder med mudder, og der er mangel på mad, vand og tag over hovedet til mere end 400.000 flygtninge i byen Cox's Bazar i Bangladesh.

De mange flygtninge er kommet til, efter der udbrød uroligheder mellem Myanmars magtfulde militær og det muslimske mindretal rohingyaerne.

Det har ført til, at flere end 200 rohingya-landsbyer i Myanmar er forladte, mens flygtningelejrene i Bangladesh er stuvende fulde.

Ifølge Bjarne Andreasen, Røde Kors' regionale chef i Asien, var der indtil 25. august i omegnen af 200.000 flygtninge til stede i Bangladesh.

Siden da er flere end 420.000 kommet til landet, hvor regntiden udfordrer den allerede svære situation.

Bjarne Andreasen er til stede i Cox's Bazar. Onsdag var han forbi en af lejrene, hvor de voldsomme regnmængder gjorde, at han gik i mudder til knæene.

- Der er kommet voldsomt mange mennesker på kort tid. Forholdene er horrible. Nogle gange har man svært ved at forstå, at det kan lade sig gøre for mennesker at leve i det her, men folk klarer sig under helt forfærdelige forhold, hvis de er nødt til det, siger han.

Bjarne Andreasen forsøgte onsdag at få et overblik over området, hvor i omegnen af 620.000 flygtninge er samlet. Omkring 70 procent af dem er kvinder og børn.

- Flygtningene er koncentreret i mindre områder, hvor de har slået sig ned. Før de 420.000 ankom, var der tre lejre. Kapaciteten på det tidspunkt var allerede fyldt til bristepunktet, siger han.

Derfor kunne den regionale chef på sin tur gennem flygtningelejren kun se presenninger, lige gyldigt hvor han kiggede hen.

Under presenningerne er familier presset sammen på jorden, der er dækket af ankelhøjt vand på grund af regntiden.

De dårlige toiletforhold får området til at lugte, og der er stor risiko for spredning af sygdomme blandt de mange mennesker.

Selv om flere internationale hjælpeorganisationer er til stede, tager det tid at hjælpe de store menneskemængder, mener Bjarne Andreasen.

- Vi kommer til at arbejde de næste uger og måneder på bare at gøre det udholdeligt at være her, siger Bjarne Andreasen.

Røde Kors' første indsats har været at sikre vandforsyninger til de mange flygtninge. Det skyldes, at grundvandet flere steder er for saltholdigt, ikke er rent, og at hele området er overbelastet af de mange mennesker, siger han.

Ifølge Bjarne Andreasen kommer der til at være humanitær krise og flygtninge i Bangladesh i mange år fremover.

- Vi håber, at de, der er kommet de seneste tre uger, kan vende tilbage, og at vi så kan gøre det tåleligt for dem, der vælger at blive, siger han.

/ritzau/