Muslimske skoler er sat under skærpet tilsyn

Der er bekymring over både undervisningen og økonomien på et muslimsk gymnasium og en friskole, der har forbindelse til en islamistisk bevægelse.

Det fremgår af et brev fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Undervisningsministeriet, der har sat gymnasiet samt en muslimsk friskole under skærpet tilsyn, skriver Kristeligt Dagblad.

Avisen har fået aktindsigt i korrespondancen mellem styrelsen og de to uddannelsesinstitutioner. Det drejer sig om gymnasiet Hindholm STX i Sydvestsjælland samt Odense Privatskole.

Kristeligt Dagblad har med en serie artikler kunnet påvise en forbindelse mellem begge skoler og Milli Görüs-bevægelsen. Bevægelsen betegnes af den tyske efterretningstjeneste betegnes som islamistisk.

Det muslimske gymnasium er ejet af den tyrkiske Dikev Fonden, og for Odense Privatskole gælder det, at fonden udpeger bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen bag privatskolen.

Efter Kristeligt Dagblads artikler har blandt andet Odense Privatskole overvejet at fjerne fondens ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer til skolen, men ifølge skolens hjemmeside har fonden stadig den ret.

Dikev Fonden er central, da den har tråde til den konservative Milli Görüs-bevægelse.

Ifølge brevene fra styrelsen er skolerne nu sat under såkaldt skærpet tilsyn med det formål at "afdække alvorlige bekymringer".

I forvejen er skolerne under tilsyn for ikke at overholde friskolelovens krav om frihed og folkestyre og kravet om uafhængighed, der gælder for både friskoler og gymnasier.

For gymnasiets vedkommende drejer bekymringerne sig blandt andet om islams rolle i undervisningen.

/ritzau/