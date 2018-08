Muslingepris gik i år til festivalformand

LØGSTØR: En check på 3000 kr., en muslingeskulptur udført af Harald Welling dekoreret af Birthe Kjærsgaard samt et diplom designet af Søren Christiansen.

Det var, hvad der i aftes tilfaldt formanden for Muslingefestivalen i Løgstør, Holger Pedersen.

Det er Løgstør Kulturråd, der uddeler Muslingeprisen, som gives til en person eller en gruppe, der på frivillig basis har ydet en særlig indsats for kulturlivet på Løgstør-egnen.

Prismodtageren vælges blandt indkomne forslag.

- I år har vi haft rekordmange indstillinger til prisen. Denne store interesse takker vi for. Det kan være svært at vælge, da der er mange ildsjæle i vores område, som er med til at sætte Løgstør på landkortet, sagde formand for kulturrådet, Tut Sønderstrup, i forbindelse med overrækkelsen af prisen, der foregik på Spar Nord-scenen på havnen.

- Vi er bevidste om, at der også er mange, som arbejder back stage, og som bruger både ferie og fridage på arrangementer. Det er vigtigt, at frivillige varetager mange kerneopgaver inden for kulturen. Vores egn er et naturskønt område, og sommeren har jo været helt fantastisk. Det lover godt for events til næste år, sagde Tut Sønderstrup.

Om årets prismodtager sagde han, at Holger Pedersen er en person, som er med til at skabe kultur for den brede befolkning, idet kultur er noget, vi giver hinanden - en del af vores arv.

- Holger Pedersen er aldrig for træt til aktivt at fortsætte og komme med opmuntrende tilsagn og knus. Altid vedholdende og opsat på at gøre Løgstørs havnemiljø til det bedste sted at være.

- Under muslingefestivalens hedebølge kørte Holger Pedersen således rundt som vandbærer med kolde flasker vand til alle frivillige, sagde Tut Sønderstrup.

Hun pointerede, at Holger Pedersen gør en meget stor indsats for at markedsføre Løgstør.

- Du er en handyman med utallige jobs - som at hente alle vores muslinger, finde udstillere, ombygge toiletvogn, lave ansøgninger og aftaler med handlende. Det er ikke bare muslingefestivalen, du gør en indsats for, det er også andre events, som du er parat til at hjælpe, sagde Tut Sønderstrup, som hæftede sig ved, at der som regel står kvinder bag alt.

- Vi ved, at du har et godt bagland i Lone. Jeg ved, du har motorcykel og har kontakt til mange MC-klubber. Det ville ikke være godt, hvis du bestemte dig for at køre et "andet løb". Så vi holder på dig. Du ønskes hjertelig tillykke fra Kulturrådet, sagde kulturråds-formanden.

Sidste år gik prisen til Mona og Martin Gregersen, som har deltaget i et utal af events både i Løgstør og ude omkring for at sætte Muslingebyen på landkortet.