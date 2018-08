Myanmar afviser FN-rapport om drab på rohingya-muslimer

Myanmar afviser resultaterne af en ny FN-undersøgelse, der viser, at landets militær har forsøgt at udføre folkedrab på det muslimske rohingya-mindretal.

Det siger en talsmand for Myanmars regering onsdag i landets første reaktion på rapporten, der blev præsenteret mandag.

- Vi gav ikke FN adgang til Myanmar. Derfor er vi ikke enige i - ej heller accepterer vi - nogen resolutioner fra FN's Menneskerettighedsråd, siger talsmand Zaw Htay til den myanmarske avis Global New Light ifølge nyhedsbureauet AFP.

I rapporten fra FN anbefales det, at sagen overgives til Den Internationale Straffedomstol (ICC). Alternativt at der oprettes en særdomstol til at retsforfølge de ansvarlige.

Ifølge rapporten bør Myanmars hærchef og flere af landets generaler stilles for en domstol for forsøg på folkedrab og forbrydelser mod menneskeheden. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Omkring 700.000 rohingyaer er flygtet fra Myanmars vestlige delstat Rakhine til Bangladesh, siden hæren for et år siden indledte en brutal forfølgelse af det muslimske mindretal.

Mange flygtninge har fortalt om drab, massevoldtægter og nedbrændinger af hele landsbyer.

I rapporten rettes der også skarp kritik mod Myanmars civile leder, Aung San Suu Kyi. Hun modtog i 1991 Nobels fredspris for sin frihedskamp under det daværende militærstyre.

Aung San Suu Kyi har "ikke brugt sin position som leder af regeringen eller sin moralske autoritet til at dæmme op for eller forhindre de løbende begivenheder", lyder det fra de eksperter, der har skrevet rapporten.

Tirsdag aften i FN's Sikkerhedsråd sagde generalsekretær António Guterres, at der bør ses med alvor på den nye FN-rapport om Myanmar.

- Jeg mener, at denne rapports konklusioner og anbefalinger fortjener alvorlig overvejelse af alle relevante FN-organer, sagde Guterres ifølge Reuters.

/ritzau/