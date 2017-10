Myndigheder advarer mod livsfarlig akupunktur

HELE LANDET: Flere har oplevet, at deres lunger er klappet sammen efter behandling med akupunktur. En person er død. Det skriver Jyllands-Posten.

Akupunktur er en asiatisk alternativ behandlingsform, hvor udøverne placerer nåle i sin patient.

- Sagerne viser, at det potentielt er livsfarligt, hvis man ikke passer på ved akupunkturbehandling på brystkassen.

- Det er så alvorligt, at vi må advare om de risici, der er for, at en nål punkterer en eller begge lunger, så de klapper sammen, siger overlæge og sektionschef i Styrelsen for Patientsikkerhed Karsten Bech til Jyllands-Posten.

Advarslen kommer efter fire sager, hvor patienters lunger er klappet sammen efter at være blevet ramt af nåle. En af sagerne havde en dødelig udgang. I de andre nåede de ramte at søge behandling.

I to af sagerne er behandlerne, der er fysioterapeuter, kommer under skærpet tilsyn.

Men Styrelsen for Patientsikkerhed kan ikke reagere på sager, der omhandler en alternativ behandler fra Holbæk og en massør fra Herlev. Som alternative behandlere er de ikke underlagt statens tilsyn.

Overlæge på Vejle Sygehus Jan Lindebjerg og Dansk Medicinsk Akupunktur Selskab kritiserer det manglende tilsyn, og at det alene er op til de alternative behandlernes brancheforeninger at føre kontrol og behandle klagesager.

Praktiserende Akupunktørers formand, Henrik Reinholdt, afviser over for Jyllands-Posten, at der er brug for tilsyn.

På grund af den manglende mulighed for selv at gribe ind over for den alternative behandler og massøren har styrelsen i stedet politianmeldt de to.

Det er sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) tilfreds med.

- Jeg vil nu høre Styrelsen for Patientsikkerhed, om de er udtryk for en mere generel problemstilling, siger hun til Jyllands-Posten.

/ritzau/