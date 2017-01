Drabene er sket i et fængsel i det nordlige Brasilien, og de kommer blot få dage efter, at mere end 100 indsatte er blevet dræbt i andre brasilianske fængsler.

Volden eskalerede i Alcaruz-fængslet, der er det største fængsel i staten Rio Grande de Norte, da medlemmer af en bande fik held til at storme en del af fængslet, hvor en rivaliserende bande opholdt sig.

- Mindst tre personer er bekræftet døde, eftersom vi har fundet deres hoveder, siger fængselschefen, Zemilton Silva, til lokale medier.

De samme medier skriver, at op mod ti personer kan være blevet dræbt i opgøret.

Fængslet er bygget til at kunne huse 620 indsatte, men lige nu opholder der sig flere end 1100 indsatte.

Flere eksperter mener, at volden i fængslerne skyldes krigen om narko, hvor bander kæmper om verdens vigtigste kokainmarked.

200 nye sikkerhedsfolk

Myndighederne har afsat 200 sikkerhedsfolk til at sikre de to fængsler, hvor der er sket flest drab.

Det største blodbad var et decideret massedrab, hvor medlemmer af Brasiliens største bande, First Capital Command, blev angrebet.

First Capital Command har omkring 20.000 medlemmer og driver ud over narkokriminalitet en række andre forretninger.

Det gælder blandt andet et ulovligt olieraffinaderi og ulovlige busselskaber, ligesom at banden ejer flere mindre fodboldklubber. Det er på trods af at bandens leder har siddet fængslet siden 1999.

