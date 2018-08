Myndigheder: Fly dirigeres udenom hollandsk luftrum

Den internationale lufthavn Schiphol i Amsterdam oplever onsdag problemer med kommunikationen mellem piloter og de personer, der styrer flytrafikken.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, som også oplyser, at de hollandske luftfartsmyndigheder har valgt ikke at tillade flere fly i hollandsk luftrum, før kommunikationen er på plads igen.

De fly, der allerede befinder sig i hollandsk luftrum vil blive ledt sikkert ned på jorden via et reservesystem. Ifølge nyhedsbureauet AP er lufthavnen også begyndt at tillade flyafgange igen.

Ifølge Reuters oplyser luftfartsmyndighederne i Holland, at de arbejder på hurtigst muligt at genoprette kommunikationen fra Schiphol.

Tidligere skrev hjemmesiden Flightradar24, der overvåger flytrafikken globalt set, at mindst 10 fly er blevet dirigeret væk fra Schiphol

/ritzau/