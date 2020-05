Tusindvis af tilfældigt udvalgte borgere skal testes for coronavirus

KØBENHAVN:Myndighederne vil forsøge at klarlægge smitten af coronavirus, og derfor vil mange borgere torsdag modtage en besked i deres e-Boks fra Statens Serum Institut.

De kan nu blive testet for coronavirus, også selv om de ikke har symptomer.

Det fortæller sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i P1-programmet Slotsholmen, skriver DR.

- Vi vil nu sætte gang i stikprøvetestning, så vi kan få klarlagt, om der er smitte i samfundet steder, vi ikke har set endnu, siger ministeren i programmet ifølge DR.

Ministeren fortæller i øvrigt, at der er tale om flere tusind borgere, som vil være tilfældigt udvalgt. Der er tale om en frivillig test.

Flere eksperter har i Jyllands-Posten kritiseret, at det er en for snæver kreds, der bliver testet for coronavirus på testcentrene. Det giver derfor ikke et reelt billede af smitten i samfundet, lyder kritikken.

Jyllands-Posten kan også fortælle, at de hvide testtelte fra mandag ligeledes skal bruges til at teste for antistoffer. Der er tale om de første test, som skal forsøge at spore antistoffer mod Covid-19 i befolkningen.

Det oplyser Magnus Heunicke i en mail til avisen.

Meldingen kommer, i kølvandet på at danskere forskere længe har forsøgt at udvikle en dansk antistoftest.

- Det er positivt, at der er igangsat et arbejde med at udvikle antistoftest i Danmark. Sideløbende har Statens Serum Institut verificeret de forskellige antistoftest og bestilt de, der havde det bedste resultat, skriver sundhedsminister Magnus Heunicke i en mail til Jyllands-Posten.

- Dette er klogt. Testcenter Danmark begynder fra på mandag at afprøve disse test i de hvide telte, skriver han.

Med antistoftesten kan lægerne se, om folk har dannet antistoffer mod Covid-19 og dermed også muligvis er blevet immune over for sygdommen, fordi de på et tidligere tidspunkt har haft den.

Internationalt er forskere er ikke enige om, i hvor lang tid den mulige immunitet virker, og hvor let den er at spore i de forskellige antistoftest.

Det fremgår ikke af mailen fra sundhedsministeren, hvem der fra mandag skal testes for antistoffer.

/ritzau/