Mysterium: Blev USA-diplomater syge af "hemmelig" lyd?

VIDENSKAB: Flere amerikanske diplomater og ambassade-ansatte har meldt om oplevelser med mystiske lyde, fulgt af symptomer som svimmelhed, kvalme, tinnitus og hovedpine.

Det skete efter sigende først med diplomater i Cuba i 2017 og for nyligt i Kina.

Nu viser en ny forskningsartikel, at diplomaterne fra Cuba oplever problemer med synet og har forringet hørelse, balance, søvn og kognition i månederne efter de oplevede de mystiske lyde.

- Der er ikke længere så meget tvivl om, at diplomaterne har været udsat for noget, siden de har fået de her skader, men jeg tvivler på, at lydene i sig selv har givet dem skaderne, siger Dorte Hammershøi, professor på afdeling for Signaling og Information Processing, Aalborg Universitet.

Mystisk lyd på hotelværelse

Ifølge den nye undersøgelse har 19 af diplomaterne fra Cuba beskrevet, at de hørte en højfrekvent (lys), gennemtrængende, hylende og til tider metallisk, knirkende lyd indenfor i deres hjem eller hotelværelse, og at symptomerne kom efter det.

Tidligere forskning har påvist, at ultralyd kan give skader på hjernevævet, men hverken lyd eller ultralyd er en særlig plausibel forklaring, vurderer Dorte Hammershøi.

- Ultralyd bliver nemt dæmpet af både luft og strukturer i rummet, såsom stole og borde, og derfor vil ultralyd være et dårligt våben at bruge på afstand, siger Dorte Hammershøi.

Samme konklusion fremgår af en FBI-rapport, som nyhedsbureauet Associated Press har fået adgang til, og af det nye videnskabelige studie.

Mikrobølge-våben

Den tætteste våbenteknologi med lignende effekt er mikrobølger med høj intensitet, fortæller Steen Søndergaard, chef for Forsvarets Videnscenter samt chefkonsulent og seniorrådgiver ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbstjeneste til Videnskab.dk.

- Et eksempel på et sådant system er Active Denial System, også kaldet "heat ray". Man har udviklet heat rays til at opløse og skræmme grupper af mennesker væk (for eksempel ved en ulovlig demonstration/red.), siger han.

Heat rays udsender højenergi-mikrobølger ud fra en parabollignende skærm, der hurtigt giver en voldsom, brændende følelse på huden, men forsvinder igen, kort tid efter at personen er væk fra strålerne.

Se video med virkningen af ’heat ray’

Kan det være gift?

Forskerne har også overvejet, om skaderne på de amerikanske diplomater kan være kommet fra et giftstof.

Men hvis de var blevet forgiftet, ville man kunne se det på deres organer, vurderer forskerne.

Det er dog ikke alle kemiske stoffer, som påvirker hjernen og giver sanseforstyrrelser, som også skader organerne, indvender professor emeritus Albert Gjedde.

- Jeg kan ikke se, at de kan udelukke giftstoffer på hjernen, ved at konstatere at organerne virker, som de skal. Tag for eksempel LSD. Det kan jo give en kraftig påvirkning af sindet og hjernen, uden at man kan se det på andre organer eller ved at lave hjerneskanninger, påpeger Albert Gjedde, der er professor i Neurobiologi på Syddansk Universitet.

