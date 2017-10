Mytedræber: Her udgør du den største smittefare

KØBENHAVN: Efteråret er over os, hvilket betyder, at mange af os går hostende og nysende rundt med en løbende næse. Og vi er desværre alt for gode til at smitte hinanden.

I bussen, på arbejdet eller til familiefesten. Vi kan rage os en forkølelse eller influenza til alle vegne. Men hvornår er vi egentlig selv i fare for at smitte andre, og hvad er det præcis, der får os til at smitte hinanden?

Det kan Jan Pravsgaard Christensen svare på. Han er professor ved Institut for Immunologi og Mikrobiologi ved Københavns Universitet, og han er ikke i tvivl om, hvor du typisk henter en forkølelse eller influenza.

- Forkølelse er typisk, noget vi får i det offentlige rum, eller fordi et familiemedlem er så uheldigt at slæbe det med hjem.

- Du bør derfor tænke dig om, når du gebærder dig rundt i det offentlige rum. Vask eksempelvis dine hænder hyppigt - blandt andet når du har været med offentlig transport, siger han.

Hvornår er du så selv i risikozonen for at smitte andre? Det er du typisk, i det øjeblik du selv mærker symptomerne, fortæller Jan Pravsgaard Christensen.

Længden af perioden, du smitter, kan til gengæld variere meget.

- Selve perioden, hvor du smitter, er forskellig fra person til person, alt efter hvor hårdt du er ramt. Folk reagerer nemlig meget forskelligt på influenza. Nogen mærker den dårligt nok, mens andre går hjem og lægger sig under dynen i otte dage, siger han.

Huskereglen er derfor, at du først er helt ude af smittezonen, når din næse holder op med at løbe. Snot er nemlig et tegn på, at der stadig er sygdom, som immunsystemet arbejder på at fjerne.

- Nyser og hoster du, så er der stadig infektiøse partikler tilbage i næsesvælget og mundhulen. Det er dem, du enten vil hoste eller nyse fri, og som så spreder sig ud i rummet, siger Jan Pravsgaard Christensen.

Lægger du dig hvert år med influenza, kan du med fordel vælge at blive vaccineret. For hvor man ikke kan forebygge forkølelse, er der nemlig en vaccine mod influenza.

- Vaccinen er primært møntet på de folk, der er i de såkaldte risikogrupper. Det vil sige gravide, ældre, overvægtige og folk, der har hjerte-kar-sygdomme, siger Jan Pravsgaard Christensen.

Almindelige mennesker kan dog også få glæden af vaccinen, lyder det fra professoren. Han fortæller, at 70 procent af dem, der får vaccinen, viser sig at have glæde af den.

Den måske største myte inden for forkølelse og influenza er, at du kan blive smittet af at få træk eller blive kold.

Men den påstand holder ikke vand, fortæller Henrik Bøggild, der er lektor ved Faggruppen for Folkesundhed og Epidemiologi på Aalborg Universitet.

- Myten, om at du bliver syg af at få træk, har ikke meget på sig. Man har antaget, at hvis du bliver udsat for træk og kulde, så vil du og dine slimhinder være mere modtagelige. Men virusset skal stadig være der, for at du bliver syg, siger han.

Henrik Bøggild vil ikke afvise, at træk og kulde kan være en medvirkende faktor til, at du bliver syg. Men det gør det altså ikke alene.

Vil du gerne undgå at blive syg år efter år, så er det ifølge Jan Pravsgaard Christensen et spørgsmål om at booste sit immunsystem.

- Det handler om at leve et sundt liv - spise sundt og alsidigt, dyrke motion og sørge for at få godt med søvn, så du ikke er stresset. Jo mere kroppen er i balance, desto mere er immunsystemet også i balance og effektivt fungerende, fortæller han.

FAKTA Fakta: Immunsystemet er din ven i kampen mod sygdom - Et godt og velfungerende immunsystem er vigtigt for at kunne holde sygdomme væk.

- Du kan booste immunsystemet ved at spise sundt, dyrke motion og få nok søvn. Når din krop er i balance, arbejder immunsystemet mere effektivt.

- Myter, om at du kan spise ginseng og C-vitamin for at styrke dit immunforsvar, har ingen videnskabeligt dokumenteret effekt.

- Er du først blevet syg, er der ikke nogen mirakelkur. Det eneste, du kan gøre, er at lægge dig i sengen og vente på, at sygdommen er drevet over.

Kilde: Jan Pravsgaard Christensen.

/ritzau/FOKUS