Mytedræber: Hvad er sandt om graviditet og fødsel?

SUNDHED: De gode - og mindre gode - råd vælter notorisk ned over en kvinde, så snart hendes gravide mave begynder at vise sig.

Og mange af rådene er blevet leveret videre gennem generationer. Men hvilke af fortællingerne passer, og hvilke har ingen gang på jord? Det har jordemoder Agnete Nørrelund-Madsen sat sig for at finde ud af.

I bogen "100 myter om graviditet og fødsel" undersøger hun, om videnskabelige studier kan skille myter og sandhed fra hinanden.

- Gravide har behov for at skille skidt fra kanel, fordi det er et inferno af information, som de bliver udsat for, siger Agnete Nørrelund-Madsen.

Der er myter overalt

Som jordemoder bliver hun i alle sammenhænge - både på jobbet og i fritiden - konfronteret med myter og fortællinger.

- Jeg bliver spurgt igen og igen, om noget er rigtigt, eller om noget virkelig kan passe. Og jeg har også måttet sande, at vi jordemødre selv holder liv i mange af myterne, fordi vi simpelthen tror på dem, så derfor har der været behov for denne bog, siger hun og fortsætter:

- Vi jordemødre taler om sammenhængen mellem, at det er travlt på fødegangen og fuldmåne, eller vi klapper i hænderne, når en høj fødende kommer ind, for så skal vi se en hurtig og problemfri fødsel, siger hun.

I bogen har hun samlet 100 myter om tiden før, under og efter en fødsel, og efterprøvet dem videnskabeligt. Og flere af dem har selv overrasket hende. Blandt andet den om, at høje kvinder har hurtige fødsler.

- Det er ikke fordi, høje kvinder har mere smertefrie fødsler, men det synes som om, at fostrene glider nemmere ned gennem bækkenerne, men sådan er det ikke, kan jeg konstatere efter at have undersøgt litteraturen, siger hun.

Dog har høje kvinder større sandsynlighed for at føde naturligt end de lavere medsøstre - men ikke hurtigere.

FAKTA - Gravide har mere kvalme, hvis de venter en pige. Denne myte er sand, viser et stort forsøg med 2000 kvinder fra University of Washington.

- Fødderne vokser permanent under graviditet. Myten er sand, da et studie viser, at svangen blev lavere og fødderne længere for 60-70 procent af en gruppe på 49 undersøgte kvinder.

- Børn bliver født blinde. Det er en myte. Selv helt nyfødte kan se, dog udvikler synet sig de første to-tre måneder, hvorefter det er fuldt udviklet.

Kilde: ”100 myter om graviditet og fødsler”.

En anden overraskende påstand var, at moren får halsbrand, hvis fostret har meget hår på hovedet.

Den lyder umiddelbart ret skør, men Agnete Nørrelund-Madsen fandt ét enkelt studie, der har undersøgt påstanden.

- Her har man undersøgt kvinders halsbrand under graviditeten og så taget billeder af de nyfødte hoveder efter fødslen. Det viste sig, at der faktisk er større sandsynlighed for halsbrand, hvis fostret har meget hår på hovedet, siger hun om det amerikanske studie fra 2006.

- Det er ikke et stort studie, men det er et ret overbevisende resultat, siger jordemoren.

64 kvinder blev undersøgt, og 23 ud 28 kvinder, som rapporterede om svær halsbrand, fødte børn med gennemsnitlig eller over gennemsnitlig hårvækst.

En sejlivet myte handler om, at man arver sin mors evne til at føde. Men passer det?

- Jeg kan ikke finde dokumentation for det i litteraturen, siger jordemoren.

Men selv om at der ikke er videnskabeligt belæg, så agerer mange jordemødre alligevel på denne påstand og holder den i live, siger Agnete Nørrelund-Madsen med et smil på læben.

- Jeg vil da sige, at hvis en førstegangsfødende ringer ind og siger: "jeg har haft veer i to timer, de kommer hurtigt, de varer lang tid, det gør virkeligt ondt, og min mor og min søster har haft hurtige fødsler", så ville jeg alligevel lytte til det, siger Agnete Nørrelund-Madsen og fortsætter:

- Når myterne lever i bedste velgående, så er det jo, fordi vi ikke kan sætte alt på formel, men arbejder med følelser, kroppe og erfaring.

/ritzau fokus/