Mytedræber: Kan du styre om du får en dreng eller pige?

København. Drømmer du om, at den førstefødte skal være en dreng? Eller har du allerede tre men overvejer endnu et barn i håbet om endelig at få den pige, I drømmer om?

Så har en tur på Google måske åbenbaret den såkaldte Shettles-metode. Metoden, der bygger på bogen "How to choose the sex of your baby". I bogen påstår lægen Landrum B. Shettles, at der er forskel på, hvor hurtigt sædceller med henholdsvis X-kromosomer og Y-kromosomer når frem og kan befrugte ægget.

- Det lyder som en myte. Når man har samleje, vil sædceller både med X- og Y-kromosomer svømme op i livmoderen og vente på ægget i æggelederen. De er med andre ord blandet, forklarer Ellen Støkken Dahl, norsk medicinstuderende og medforfatter til bogen "Glæden med skeden".

Shettles-metoden argumenterer, at fordi Y-kromosomet er meget mindre end X-kromosomet, så vil Y’erne, som fører til drengebørn, kunne svømme hurtigst op til ægget og befrugte det. Særligt hvis samlejet sker lige op til ægløsning, skal Y-kromosomernes forspring øge chancen for en dreng.

Modsat argumenterer Shettles-metoden, at X-kromosomer bedre kan overleve et par dage i livmoderen og vente på, at ægget bliver klart til befrugtning. Sex i dagene op til ægløsning skulle derfor øge chancen for en pige.

Og den er faktisk god nok, altså at X-kromosomer er mange gange større end Y-kromosomer. Alligevel kan man ikke bruge det til at styre, hvilket køn der undfanges.

Det bakker både ledende overlæge på gynækologisk afsnit på Aalborg Universitetshospital Thomas Larsen og formand for Dansk Fertilitetsselskab Elisabeth Carlsen op om.

- Det er en gammel myte. Man kan ikke påvirke den slags. Man må tage, hvad naturen byder en, siger Elisabeth Carlsen, der til daglig er tilknyttet Fertilitetsklinikken på Rigshospitalet.

Ellen Støkken Dahl forklarer, at mandens sædceller kan overleve i flere dage i kvindens æggeleder, hvor de venter på ægget, der frigives fra æggestokken ved ægløsning. Sædcellerne står så at sige og venter, og der er ikke forskel på, om X- eller Y-kromosomer overlever længst.

- Der er størst sandsynlighed for at blive gravid, hvis man har sex i dagene op til ægløsning, men man kan ikke påvirke barnets køn med, hvornår man har sex, understreger hun.

Fakta: Hvornår kan man afgøre barnets køn?

- En kønsskanning giver ikke altid et sikkert resultat. Barnet kan ligge uhensigtsmæssigt, eller navlestrengen kan komme i vejen for skanningen.

- Det er op til forældrene, om de vil kende kønnet på deres ufødte barn inden fødslen.

- Tidlig kønsskanning kan finde sted i uge 14.

- Misdannelsesskanningen i uge 20 er oftest der, hvor forældrene får kønnet at vide, hvis de gerne vil vide det inden fødslen.

Kilde: Sundhedslex.dk

/ritzau/FOKUS